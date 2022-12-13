Ильхам Алиев: Есть большие ожидания относительно газового потенциала Азербайджана

Есть большие ожидания относительно газового потенциала Азербайджана.

Есть большие ожидания относительно газового потенциала Азербайджана.

Как передает Report, об этом на церемонии отправки в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как отметил региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, на "Шахдениз" ведется глубоководное бурение: "Еще многое предстоит сделать. Как Вам известно, мы ведем глубоководное бурение и на "Шахдениз". Очень интересно. Предстоящие 30 лет, возможно, будут еще более интересными, чем последние 30 лет".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на международных рынках есть большой спрос на азербайджанский газ: "Да, особенно если учесть большой спрос на природный газ на международных рынках, считаю, это будет как раз вовремя. Конечно, есть большие ожидания относительно нашего потенциала. Мы всегда знали, какие у нас запасы. Надеюсь, когда начнется бурение, увеличатся и запасы месторождения, как это было на "Азери-Чираг-Гюнешли", когда практические результаты как минимум вдвое превысили первоначальный прогноз. Учитывая готовность всей инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, считаю, что это действительно исторический шанс с точки зрения приложения усилий для как можно большей добычи, служения азербайджанскому народу и нашим международным партнерам".