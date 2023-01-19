Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу

В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС составил более 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост. Общий же объем экспорта составит 24 млрд кубометров.

В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС составил более 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост. Общий же объем экспорта составит 24 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров. Для этого в Европе должно быть больше интерконнекторов и один из них в конце прошлого года был открыт – интерконнектор Греция-Болгария. Это позволило начать поставки в Болгарию, а с этого года – в Румынию", - подчеркнул глава государства.