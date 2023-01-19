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Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу

Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС составил более 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост. Общий же объем экспорта составит 24 млрд кубометров.
Энергетика
19 января 2023 г. 21:43
Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу
Ильхам Алиев

В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС составил более 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост. Общий же объем экспорта составит 24 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров. Для этого в Европе должно быть больше интерконнекторов и один из них в конце прошлого года был открыт – интерконнектор Греция-Болгария. Это позволило начать поставки в Болгарию, а с этого года – в Румынию", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We will double gas supplies to Europe by 2027'
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Biz 2027-ci ilədək Avropaya qaz təchizatını iki dəfə artıracağıq"

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