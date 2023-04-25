Ильхам Алиев: Азербайджан увеличит географию энергопоставок с 6 до как минимум 10 стран

Азербайджан увеличит географию энергопоставок с шести до как минимум десяти стран.

Азербайджан увеличит географию энергопоставок с шести до как минимум десяти стран.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии "Трансгаз", Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Глава государства напомнил, что в июле прошлого года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, согласно которому Азербайджан увеличит объемы поставок газа в Европу.

"К концу этого года, если все интерконнекторы будут подключены, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию. Азербайджан увеличит географию энергопоставок с 6 до как минимум 10 стран", - заявил президент.