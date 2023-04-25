О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан увеличит географию энергопоставок с 6 до как минимум 10 стран

Ильхам Алиев: Азербайджан увеличит географию энергопоставок с 6 до как минимум 10 стран Азербайджан увеличит географию энергопоставок с шести до как минимум десяти стран.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 13:52
Ильхам Алиев: Азербайджан увеличит географию энергопоставок с 6 до как минимум 10 стран

Азербайджан увеличит географию энергопоставок с шести до как минимум десяти стран.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии "Трансгаз", Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Глава государства напомнил, что в июле прошлого года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, согласно которому Азербайджан увеличит объемы поставок газа в Европу.

"К концу этого года, если все интерконнекторы будут подключены, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию. Азербайджан увеличит географию энергопоставок с 6 до как минимум 10 стран", - заявил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Aliyev: Azerbaijan will increase geography of gas supplies from six to at least 10 countries
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan enerji təchizatı coğrafiyasını 6 ölkədən ən azı 10 ölkəyə çatdıracaq”

Другие новости из категории

Хирман: Меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере
Хирман: Меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере
25 апреля 2023 г. 14:23
Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особое значение для диверсификации энергопоставок в Европу
Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особое значение для диверсификации энергопоставок в Европу
25 апреля 2023 г. 14:11
Попеску: Кольцо солидарности является показателем хорошего сотрудничества 
Попеску: "Кольцо солидарности" является показателем хорошего сотрудничества 
25 апреля 2023 г. 14:02
Розен Христов: Подписание меморандума - важный шаг в достижении энергобезопасности Европы
Розен Христов: Подписание меморандума - важный шаг в достижении энергобезопасности Европы
25 апреля 2023 г. 13:59
Раскрыт объем газа, который BOTAS будет экспортировать из Азербайджана в мае
Раскрыт объем газа, который BOTAS будет экспортировать из Азербайджана в мае
25 апреля 2023 г. 13:44
Президент: Подписанный сегодня меморандум позволит Азербайджану поставлять больше газа в Европу
Президент: Подписанный сегодня меморандум позволит Азербайджану поставлять больше газа в Европу
25 апреля 2023 г. 13:42
Владимир Малинов: Поддержка президента Ильхама Алиева сделала сегодняшнее подписание реальностью
Владимир Малинов: Поддержка президента Ильхама Алиева сделала сегодняшнее подписание реальностью
25 апреля 2023 г. 13:36
Министр: Сегодня создается новый маршрут поставок натурального газа из Азербайджана в Европу
Министр: Сегодня создается новый маршрут поставок натурального газа из Азербайджана в Европу
25 апреля 2023 г. 13:34
Комиссар ЕС: Азербайджан является проверенным партнером для Европы
Комиссар ЕС: Азербайджан является проверенным партнером для Европы
25 апреля 2023 г. 13:20
Министр экономики: Словакия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном
Министр экономики: Словакия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном
25 апреля 2023 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi