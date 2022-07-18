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Ильхам Алиев: Азербайджан и ЕС активно сотрудничают в сфере энергетики

Ильхам Алиев: Азербайджан и ЕС активно сотрудничают в сфере энергетики Азербайджан и ЕС активно сотрудничают в сфере энергетики. Подписанный сегодня меморандум это своеобразная дорожная карта будущего сотрудничества в этой сфере.
Энергетика
18 июля 2022 г. 16:25
Ильхам Алиев: Азербайджан и ЕС активно сотрудничают в сфере энергетики
Ильхам Алиев

Азербайджан и ЕС активно сотрудничают в сфере энергетики. Подписанный сегодня меморандум это своеобразная дорожная карта будущего сотрудничества в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам главы государства, активное сотрудничество Азербайджана и ЕС в сфере энергетики протекает на протяжении долгих лет.

"Мы имеем хорошую историю и хорошие достижения. Сотрудничество полностью изменило энергетическую карту Европы", -отметил президент.

По его словам, менее чем два года Южный газовый коридор работает на полную мощность, и уже мы получаем позитивные плоды этого сотрудничества.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan and EU cooperate actively in energy area
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan və Aİ enerji sahəsində fəal əməkdaşlıq edir”

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