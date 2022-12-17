Ильхам Алиев: Азербайджан готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу

Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу.

Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 17 декабря в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

"Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии. Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отметил глава государства.