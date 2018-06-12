Ильхам Алиев: Южный газовый коридор - проект энергобезопасности

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Трансанатолийский газопровод (TANAP), призванный транспортировать азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу, является незаменимым инфраструктурным проектом для решения энергетических вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия первой фазы TANAP в Сеидгази (Эскишехир, Турция).

"TANAP - часть гигантского проекта Южного газового коридора. Двумя неделями ранее состоялось открытие Южного газового коридора. Южный газовый коридор состоит из четырех проектов: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP. Три из четырех проектов завершены. Уровень выполнения TAP составляет 72%. Я верю, что TAP завершится за два года. Тем самым будет реализован крупнейший в Европе инфраструктурный проект. Это историческое достижение позволит Азербайджану транспортировать газ в Европу коротким и безопасным путем".

Глава государства отметил, что Южный газовый коридор - проект энергетической безопасности: "Посредством Южного газового коридора азербайджанский газ по новым путям будет поставляться на рынки Турции и Европы. Это поддерживает диверсификацию источников энергии в прямом смысле этого слова. TANAP объединяет 7 стран и многие компании. Я хотел бы поблагодарить все стороны за то, что они смогли качественно выполнить эту работу в короткие сроки. Если в начале 2000-х годов существовало только сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией, сейчас число сотрудничающих стран достигло семи. В будущем к этому сотрудничеству присоединятся еще три страны. Мы должны стараться приложить большие усилия для доставки азербайджанского газа на европейский континент".