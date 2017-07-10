Ильхам Алиев: Все наши совместные с Реджепом Тайипом Эрдоганом планы претворились в жизнь

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум перекроили энергетическую карту мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

"Азербайджан - древний нефтяной край. На самом деле, мы считаем, что Азербайджан является родиной нефти. Поскольку первая нефть была добыта промышленным способом именно в Азербайджане, Баку в 1846 году. Столетие спустя, в середине XX века, впервые в мире нефть была добыта в море в азербайджанском секторе Каспия нашими нефтяниками. Но тогда Азербайджан, наш народ не были независимыми и не могли в полной мере использовать природные ресурсы. В период независимости азербайджанский народ стал хозяином своей судьбы и природных ресурсов, эти ресурсы послужили развитию страны, улучшению благосостояния народа. В первые годы независимости Азербайджан открыл Каспийское море для иностранных инвесторов, начиная с 1994 года осуществляются крупные инвестиции в нефтяную промышленность. Этот год также значим потому, что был подписан Контракт века и сыграл ключевую роль в наполнении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан", - сказал глава государства.

"После этого было открыто богатое газовое месторождение "Шахдениз". Это одно из крупнейших в мире месторождений по объему запасов, которое составляет основу ресурсной базы Южного газового коридора. Таким образом, в современную эпоху Азербайджан превратился в страну производителя и экспортера нефти и газа. Чтобы получить доступ на мировой рынок, наша страна должна была строить нефте- и газопроводы. Так как у нас нет прямого выхода. С этой целью были построены нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Несколькими годами ранее построен трубопровод Баку-Супса, соединяющий Азербайджан с Черным морем, создана расширенная сеть для экспорта наших углеводородных ресурсов. На открытии трубопровода Баку-Джейхан мы приняли участие с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, с того времени мы рассматривали будущие планы, проводили обсуждения и все наши совместные планы претворились в жизнь", - добавил И.Алиев.