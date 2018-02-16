Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанская нефть составляет 40 процентов потребления нефти в некоторых европейских странах

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская нефть составляет треть, а может, и больше, даже 40 процентов потребления нефти в некоторых европейских странах. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"В 2015 году Азербайджан выступил с инициативой создания Консультативного совета Южного газового коридора, так как мы отчетливо понимали большую необходимость в координации наших усилий. В предыдущие годы Азербайджан реализовал совместно с соседними странами – Грузией и Турцией важные энергетические проекты. Однако на этот раз было привлечено больше стран и компаний, поэтому мы нуждались в координации, максимальной эффективности. Очень рад, что Европейская комиссия сразу же поддержала данную инициативу, и Европейской комиссией и Азербайджаном организовано четвертое заседание. Хочу еще раз выразить господину Шефчовичу особую признательность за большой вклад в реализацию проекта", - отметил глава государства.

"Мы встречаемся уже в четвертый раз. Данный формат сотрудничества уже доказал, что является эффективным и открывает путь к очень хорошим результатам. Проект «Южный газовый коридор» является одним из основных элементов очень успешной до сих пор энергетической стратегии Азербайджана, способствующий диверсификации его экономики. Используя энергетические ресурсы, мы вложили инвестиции в ненефтяной сектор, человеческий капитал и инфраструктуру, обеспечив тем самым долгосрочное устойчивое развитие нашей экономики. Безусловно, проекты, осуществленные нами в Азербайджане в предыдущие годы, создали прочную основу для реализации Южного газового коридора. Наша энергетическая стратегия началась спустя некоторое время после восстановления независимости, уже через 3 года – в 1994 году Азербайджан подписал контракт с консорциумом ведущих нефтяных компаний мира во главе с ВР, и с учетом масштаба проекта и объема инвестиций данный контракт сразу же получил название «Контракт века». За время, прошедшее после нашей последней встречи, состоявшейся в Баку в феврале минувшего года, мы подписали новый контракт, связанный с тем же месторождением, - о продлении «Контракта века». В настоящее время срок проекта продлен до 2050 года. В предстоящие десятилетия мы будем пользоваться стабильным и устойчивым развитием на одном из крупнейших нефтяных месторождений - «Азери-Чираг-Гюнешли»", - сказал президент.

Он отметил, что 1994 год фактически стал поворотной точкой в истории страны и развития нефти в Азербайджане и мире. "Это также представило Азербайджан мировой общественности, открыло двери для вложения огромных инвестиций в нашу экономику, особенно на первоначальном этапе – в нефтяной и газовый сектор, продемонстрировало, что Азербайджан является надежным партнером, способным создать для инвесторов максимально благоприятную инвестиционную среду. Я просто хотел бы напомнить, что все наши основные нефтяные и газовые контракты ратифицируются парламентом и подписываются как закон. А это предоставляет максимальную гарантию инвестициям инвесторов. Спустя два года – в 1996 году был подписан контракт по газоконденсатному проекту «Шахдениз», в настоящее время «Шахдениз» является пока единственным ресурсным источником для Южного газового коридора. Это стало важным событием в нашей истории, потому что помогло вновь привлечь миллиардные инвестиции, и Азербайджан превратился из страны-производителя и экспортера нефти в страну-производителя и экспортера газа. Сегодня эти два основных энергетических проекта играют важную роль в вопросах, связанных с региональным сотрудничеством. Это стимулировало строительство основной трубопроводной инфраструктуры, соединяющей регионы и континенты", - сказал глава государства.

Он отметил, что сегодня эти два мегапроекта способствуют диверсификации энергопоставок в регионе и Европе. "Впоследствии нам пришлось строить трубопроводы, так как, являясь страной, не имеющей выхода к морю, мы лишены выхода на международные рынки, а для этого возникла необходимость в региональном сотрудничестве. Считаю, что это тоже хорошо продемонстрировало наши планы. Таким образом, первый трубопровод, соединивший Баку с грузинским морским портом Супса, был открыт в конце 1990-х годов, и трубопровод, транспортирующий сырую нефть, впервые связал Каспийское и Черное моря. Однако этого было недостаточно, так как вместимости данного трубопровода не хватало для полной разработки наших нефтяных ресурсов. Поэтому было спланировано строительство основного нефтепровода, и в 2006 году состоялось успешное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, соединяющего Каспийское и Средиземное моря. В настоящее время нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, транспортируя нефть не только из Азербайджана, но и с противоположной стороны Каспийского моря – месторождений, находящихся на восточных берегах Каспия, уже превращает Азербайджан в транзитную страну, в надежного партнера в транзите", - отметил президент.

"Сегодня у нас уже есть формат сильного регионального сотрудничества, охватывающего не только трех традиционных союзников – Азербайджан, Грузию и Турцию, но еще большее число стран. За время, прошедшее после нашей предыдущей встречи, в реализации Южного газового коридора достигнуто значительное продвижение. Хочу довести до вас и азербайджанского народа некоторые цифры, так как присутствующим за этим столом хорошо известно, на какой стадии мы находимся. Однако я хотел бы сказать, что за последний год реализация проекта была очень успешной. Мы добились большого продвижения по всем 4 элементам Южного газового коридора. Мы завершили более 99 процентов работ по месторождению «Шахдениз-2». Для сравнения, год назад эта цифра составляла 90 процентов. Завершилось примерно 95 процентов работ, связанных с Южно-Кавказским трубопроводом, год назад эта цифра составляла 90 процентов. Реализация TANAP приближается к 95 процентам, год назад она составляла около 70 процентов. Реализация ТАР завершилась примерно на 70, возможно 66-67 процентов в сравнении с прошлогодними 34 процентами. Таким образом, это действительно очень важное развитие. Оно свидетельствует о том, что 2017 год, возможно, был решающим в реализации проекта, и в настоящее время мы очень близки к завершению", - заявил Ильхам Алиев.

Президент также отметил, что региональное сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией сыграло важную роль в развитии энергосектора Европы.

"Мне также хотелось бы отметить, что региональное сотрудничество, налаженное между Азербайджаном, Грузией и Турцией 20 лет назад, действительно сыграло важную роль в развитии в нашем регионе и Европе в энергетическом секторе. Потому что это региональное сотрудничество не только открыло путь к реализации гигантских, широкомасштабных энергетических проектов, но и создало в нашем регионе стабильность, прогнозируемость и тесное сотрудничество. Одновременно это позволило нам сконцентрировать внимание на других транспортных проектах. В период после нашей последней встречи в феврале 2017 года в регионе произошло еще одно важное событие. В конце октября прошлого года мы отметили в Баку открытие нового проекта – Баку-Тбилиси-Карс, являющегося новым железнодорожным сообщением не только между тремя странами, но и Азией и Европой. Это уже кратчайший путь из Азии в Европу, сокращающий более чем вдвое время, затрачиваемое на перевозку грузов. Эта железная дорога уже оказывает услуги компаниям. Уверен, что они всерьез будут считать этот проект одним из основных приоритетов. Сегодня увеличение грузов уже показывает, что Баку-Тбилиси-Карс станет очень важным элементом проекта нового Шелкового пути. Безусловно, если бы не было здесь, на Кавказе, тесного регионального сотрудничества между Грузией, Турцией и Азербайджаном, если бы не были реализованы нефтегазовые проекты, возможно, Баку-Тбилиси-Карс остался бы проектом не для реальности, а просто для истории. Это – реальный результат, достигнутый нами. Сегодня, сидя за этим столом уже представительной командой, мы видим, что можем наладить такое же сотрудничество между странами-участницами Южного газового коридора. Это уже происходит, и участие высокопоставленных делегаций из стран-партнеров действительно демонстрирует это. Пока «Шахдениз» является единственным источником ресурсов для Южного газового коридора. Однако считаю и уверен, что в будущем мы будем обладать в Азербайджане дополнительным объемом ресурсов, так как в настоящее время мы активно работаем с нашими международными партнерами над новыми проектами, новыми месторождениями газа в азербайджанском секторе Каспийского моря. В частности, Азербайджан ведет активные переговоры с иностранными компаниями в связи с месторождением «Абшерон», где в скором времени, возможно, в течение нескольких лет, а может и раньше, начнется добыча, обладающими огромными запасами газа месторождениями "Умид" и "Бабек»"", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что подтвержденные запасы газа Азербайджана более чем вдвое превышают запасы месторождения "Шахдениз".

"Еще одно месторождение, которое, мы надеемся, в скором времени будет привлечено к международному сотрудничеству, называется «Карабах». Кроме того, два месторождения с большим газовым потенциалом – «Дан улдузу» и «Ашрафи». Таким образом, подтвержденные запасы газа в Азербайджане более чем вдвое превышают запасы месторождения «Шахдениз» и составляют 2,6 триллиона кубометров. Уверен, что их будет еще больше, так как наш опыт свидетельствует о том, что реальные запасы значительно превышают ожидаемые. К примеру, в 1994 году при подписании «Контракта века» запасы месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» оценивались на уровне чуть более 500 миллионов тонн. Скромно говоря, в настоящее время эта цифра вдвое больше - около 1 миллиарда тонн. Считаю и надеюсь, что мы и на газовых месторождениях будем свидетелями такой же картины. Поэтому в предстоящие десятилетия Азербайджан станет надежным, долгосрочным поставщиком энергетических ресурсов на мировые рынки. Сегодня азербайджанская нефть составляет треть, а может, и больше, даже 40 процентов потребления нефти в некоторых европейских странах. Азербайджан готов войти на европейский рынок со своими газовыми ресурсами", - сказал глава государства.