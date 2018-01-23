Ильхам Алиев: "Рассчитываем, что формат ОПЕК и не-ОПЕК - будет продолжен"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Баку считает, что соглашение стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти будет продлено после 2018 года.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Рассчитываем, что тот формат, который сложился - ОПЕК и не-ОПЕК - будет продолжен. Он должен продолжаться. Сейчас хорошо, что его продлили до конца года. Но я думаю, что надо будет продлевать и дальше", - сказал И.Алиев.

И.Алиев также напомнил, что Баку поддерживает соглашение ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть и даже перевыполняет свои обязательства по сокращению добычи: "Мы всегда поддерживали и поддерживаем, и выполняем свои обязательства по сокращению добычи. Даже перевыполняем".

Глава государства добавил, что встречался в Давосе во вторник с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. "Он очень высоко оценил нашу роль не только как страны, которая выполняет свои обязательства, но играет важную роль в сближении ОПЕКа и не ОПЕКа", - добавил И.Алиев.