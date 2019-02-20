Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 20 февраля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатихом Донмезом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Фатих Донмез выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за встречу, передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Особо отметив значение Южного газового коридора, Фатих Донмез подчеркнул, что с первого этапа проекта Турция находилась рядом с Азербайджаном. Он отметил успешно продолжающуюся реализацию проекта Южного газового коридора. Напомнив об открытии на сегодняшний день проекта TANAP и нефтеперерабатывающего завода STAR, Фатих Донмез выразил уверенность в том, что выполнение подобных проектов будет продолжено и в дальнейшем.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за участие на высоком уровне Турции в пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Подчеркнув, что основа данного проекта, подписанного совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, началась с TANAP, глава государства отметил его историческое значение, напомнил о церемонии официального открытия TANAP. Глава государства подчеркнул, что завершение этого проекта совместно с Турцией в короткий срок является большим достижением.

Отметив большие успехи, достигнутые в результате турецко-азербайджанского сотрудничества во всех сферах, в том числе в энергетике, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что на сегодняшний день по новой линии в Турцию был поставлен 1 миллиард кубометров газа. Подчеркнув значение ввода в действие нефтеперерабатывающего завода STAR, Президент Ильхам Алиев сообщил, что инвестиции в несколько миллиардов долларов уже дают результаты.

Президент Ильхам Алиев сказал, что работы по завершению проекта Южного газового коридора успешно продолжаются.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия Президенту Турции.