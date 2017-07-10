Ильхам Алиев: Нефть может принести как выгоды, так и проблемы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Обычно небогатые нефтью страны думают о том, хоть бы у них была нефть и они воспользовались этим. Однако нефть может принести как выгоды, так и проблемы, стать головной болью.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

"Это зависит от того, как вы используете эту нефть. Мы всегда стараемся превратить нефтяные доходы в человеческий капитал, использовать эти средства прозрачно. Нефтяной фонд Азербайджана является одним из самых прозрачных в мире, за что был удостоен награды ООН. Первое условие – полная прозрачность. Общественность подробно информируется о накопленных средствах нефтяного фонда" - добавил глава государства.