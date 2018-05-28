Ильхам Алиев: Наших ресурсов природного газа будет достаточно еще, по меньшей мере, на 100 лет

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ "Сильные экономические основы позволят Азербайджану и в будущем успешно развиваться, ни от кого не завися".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Президент отметил, что за последние 15 лет экономическое развитие страны достигло рекордного уровня в мировом масштабе:

"Экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза, и это - развитие, не имеющее аналога в мире. Мы создали крупные валютные резервы. Наши валютные резервы находятся на одном уровне с валовым внутренним продуктом. Наш внешний долг находится на таком уровне, что резервы в 4-5 раз превышают его. То есть, если взглянуть на экономическую карту мира, то можно убедиться в том, что такие показатели встречаются очень редко. Мы сами создали это, без всякой помощи, содействия со стороны, в результате продуманной политики, правильно предпринятых шагов. Сегодня Азербайджан является с экономической точки зрения полностью независимым государством, ни от кого не зависит, и именно поэтому уверенно проводит независимую политику", - сказал президент.

"Мы создали мощную инфраструктуру, укрепляющую независимость нашей страны. Инфраструктуру, которая десятилетиями после этого будет служить азербайджанскому народу. Мы, можно сказать, с нуля создали все основные инфраструктурные проекты", - отметил глава государства, добавив, что посредством нефте- и газопроводов Азербайджан соединил моря.

"Впервые в истории Каспийское море соединилось с Черным и Средиземным морями посредством нефтепроводов. По нашей инициативе были построены нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Супса. С точки зрения энергетической безопасности Азербайджан превратился в важную страну не только в регионе, но и в мировом масштабе. В настоящее время проводится большая работа по реализации Южного газового коридора, и завтра состоится его официальное открытие. Это тоже наша большая историческая победа", - сказал президент Азербайджана.

Президент также коснулся запасов природных ресурсов страны. "Что касается наших ресурсов природного газа, то их будет достаточно для нас и стран, которые пользуются ими в результате этого сотрудничества, еще, по меньшей мере, на 100 лет. Но, несмотря на это, мы все равно должны смотреть вперед. Мы должны обеспечить стратегию долгосрочного, устойчивого развития страны. У нас очень ясные мысли, взгляды по этому вопросу", - сказал президент.