Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана продемонстрировала высокую устойчивость к глобальному кризису

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам XXV Международной выставки-конференции "Нефть и газ Каспия".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники выставки и конференции!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия в городе Баку XXV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия", желаю всем вам здоровья и успехов в делах.

Международная выставка и конференция "Нефть и газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия", являющаяся самым престижным мероприятием в нефтегазовой сфере в прикаспийском регионе, отмечает в этом году 25-ю годовщину своей успешной деятельности.

Совпавшее по времени с началом новой нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева ваше традиционное мероприятие, основа которого была заложена в 1994 году, имеет важное значение в развитии каспийского региона и нефтегазового сектора Азербайджана. Последовательно проводимые с того времени в Баку выставки и конференции сыграли особую роль в реализации стратегических проектов, автором и непосредственной участницей которых является наша страна, доведении привлекательных инициатив до международных деловых кругов, ускорении интеграции в мировую экономику и налаживании глобального партнерства.

В последние годы, когда в ряде стран отчетливо дает о себе знать глобальный кризис, нам удалось благодаря правильной экономической стратегии, осуществляемой путем рационального использования внутреннего потенциала, добиться сохранения темпов развития республики. В итоге экономика Азербайджана продемонстрировала высокую устойчивость к глобальному кризису, смогла сохранить динамику экономического роста и уровень социального развития.

В настоящее время реализация "Шахдениз 2" и Южно-Кавказского трубопровода, входящих в Южный газовый коридор, а также работа, проводимая в связи с проектами TANAP и TAP, непрерывно продолжаются. Проекты "Шахдениз 2" и расширения Южно-Кавказского трубопровода уже завершаются. В ближайшее время будет торжественно отмечена сдача в эксплуатацию части проекта TANAP, предназначенной для поставок газа с "Шахдениз" в Турцию. А в 2020 году азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу.

На нынешнем этапе, когда в мировом масштабе усиливается конкуренция за контроль над основными энергетическими источниками, Азербайджан, полагаясь на благоприятное географическое положение, природные ресурсы и богатый потенциал, осуществляет широкое сотрудничество с другими странами, а также известными экономическими, финансовыми структурами и компаниями мира. Привлечение в республику крупных иностранных инвестиций, формирование благоприятной атмосферы предпринимательства и бизнеса являются одними из основных направлений экономической политики нашей страны.

Верю, что ваше престижное мероприятие будет значимым с точки зрения дальнейшего углубления взаимоотношений и внесет вклад в определение ведущих тенденций развития вашей деятельности на предстоящие годы".