Ильхам Алиев: Азербайджанский газ займет свое место в Евросоюзе в ближайшем будущем

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский газ займет свое место на пространстве Евросоюза в ближайшем будущем.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в центре Гейдара Алиева в Баку.

"Как вам известно, мы успешно реализовали крупные энергетические проекты. Мы соединяем моря. Соединили нефтепроводом Каспийское моря с Черным. Вслед за этим соединили нефтепроводом Каспийское море со Средиземным. Это исторические проекты. Мы, можно сказать, перекроили энергетическую карту Евразии и продолжаем делать это. А в настоящее время мы успешно реализуем проект "Южный газовый коридор". Хотелось бы вкратце сообщить и об этом. Южный газовый коридор состоит из четырех проектов. Вторая фаза разработки гигантского газового месторождения "Шахдениз" - этот проект завершился. Южно-Кавказский газопровод, по которому азербайджанский газ транспортируется в направлении Грузии. Трансанатолийский газопровод – TANAP - а это газопровод, проложенный через территорию Турции, и Трансадриатический газопровод - ТАР. Три из этих четырех проектов уже реализованы. В мае этого года в Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора, а в июне в Турции – проекта TANAP. Этот гигантский проект объемом финансов свыше 40 миллиардов долларов соединяет несколько стран, многие компании. Этот проект завершается, три из четырех проектов успешно реализованы", - сказал он.