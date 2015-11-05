 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев: Азербайджан и через 100 лет сможет поставлять газ не только себе, но и соседям и Европе

    Азербайджан имеет большие резервы газа

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Грузии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан имеет достаточно природного газа, чтобы снабжать Европу и через 100 лет. 

    Как передает Report со ссылкой на Грузия.Online, об этом глава государства заявил в ходе своего официального визита в Грузию.

    "Азербайджан имеет большие резервы газа. Даже через 100 лет может снабжать газом не только себя, но и соседей и Европу. В Азербайджане создана комиссия в связи с транзитными грузами и мы хотим проводить единую политику с Грузией, чтобы увеличить грузооборот", - заявил президент.

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi