Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция совместно создают энергетическую и транспортную карту Евразии

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Мы успешно реализуем совместные транспортно-энергетические проекты, которые создают энергетическую и транспортную карту Евразии".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации.

Глава государства отметил: "Нефте - и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, сдача в этом году в эксплуатацию проекта TANAP – исторические проекты. Проявлена совместная политическая воля. Были организованы совместные финансовые ресурсы, и эти гигантские транснациональные проекты успешно реализованы. Мы заново создаем транспортную карту Евразии".

"В октябре минувшего года в Баку с участием моего дорого брата состоялась церемония официального открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта железная дорога является новой транспортной артерией. Объем перевозимых по ней грузов постепенно возрастает и будет возрастать. Возрастает значение наших стран. Лишь вместе мы могли реализовать и реализовали все эти крупные проекты. Если учесть, что данные проекты требуют крупных финансовых ресурсов, большой политической воли, то мы смогли добиться этого лишь совместными усилиями", - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что сегодня Турция и Азербайджан, как две братские страны, видят результаты этих проектов.