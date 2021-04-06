IIF: Пандемия COVID-19 замедлит рост мирового спроса на нефть

IIF сохранил ценовой прогноз на нефть на уровне 60 долларов США за баррель в этом году

По данным Института международных финансов (IIF), рост мирового спроса на нефть замедлится из-за новой волны COVID-19 и возобновления карантина.

Как передает Report со ссылкой на hellenicshippingnews, это подрывает надежды на устойчивое восстановление в краткосрочной перспективе.

Маловероятно, что спрос достигнет доковидного уровня в 100 млн барр./сут. (б/с) до 2023 года, говорится в отчете института под названием «Рынок нефти: расширение предложения, неустойчивое восстановление спроса».

«Снижение эластичности глобального спроса с середины 1990-х годов по отношению к валовому внутреннему продукту будет ускоряться, — сказал Гарбис Ирадян, главный региональный экономист IIF. — Изменения в поведении [в том числе работа на дому, сокращение деловых поездок и поездок в отпуск] в связи с пандемией наряду с принятием политики ведущими странами в поддержку низкоуглеродного будущего еще больше снизят рост мирового спроса на нефть».

Альянс ОПЕК+, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, в течение следующих трех месяцев планирует вернуть на рынок 2 млн баррелей сырой нефти в сутки с целью восстановления четверти сокращений добычи, согласованных год назад в ответ на пандемию.

Международный эталонный эталон Brent 1 апреля поднялся на 3,38% и достиг 64,86 долларов США за баррель, в то время как американский эталон WTI закрылся с повышением на 3,87% — до 61,45 долларов США за баррель. Murban, эталонный сорт Абу-Даби, закрылся с повышением до 63,90 долларов США (+3,5%). Нефтяные рынки были закрыты 2 апреля.

Эксперты IIF не верят в то, что мировой спрос на нефть в краткосрочной перспективе восстановится до уровня, предшествующего коронавирусной пандемии. Тем не менее, институт ожидает, что в этом году спрос на сырую нефть вырастет на 5,4 млн б/с и достигнет 96,8 млн б/с после снижения на 8,5 млн б/с в минувшем году.

«Финансовые стимулы в странах с развитой экономикой, особенно в США, и прогресс в вакцинации от коронавируса должны поддержать устойчивое восстановление мировой экономики и мировой спрос на нефть», — сказал Ирадян.

Ожидается, что в странах с развитой экономикой потребление нефти вырастет на 2,4 млн б/с. При этом основная часть роста придется на Соединенные Штаты.

В странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах спрос на нефть, по прогнозам, вырастет на 3 млн б/с. Львиная доля роста придется на Индию и Китай.

IIF сохранил ценовой прогноз на нефть на уровне 60 долларов США за баррель в этом году. При этом ожидается, что мировые запасы сырья вырастут, чему будет способствовать постепенное восстановление предложения.

«Хотя рост цен на нефть продолжает отражать плавное восстановление мирового спроса, он поддерживался, главным образом, временными ограничениями предложения», — сказал Ирадян.

Базирующийся в Вашингтоне институт ожидает, что мировое предложение нефти превысит спрос, а цены на нефть в этом году стабилизируются.

Напомним, что несмотря на решение группы ОПЕК+ поднять добычу, в этом году на рынке нефти сохранится дефицит. Об этом предупреждают аналитики Fitch.