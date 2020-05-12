Игорь Сечин: "Роснефть" оптимизирует расходы

С учетом драматического состояния нефтяного рынка "Роснефти" придется оптимизировать часть капитальных затрат, планируется 750 млрд рублей в 2020 году (10,250 млрд долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сечин отметил, что в 2019 году эта цифра составляла 950 млрд рублей (12,97 млрд долларов США): "С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 млрд примерно, то есть сократить на примерно 200 млрд".