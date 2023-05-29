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IGB получил последний транш финансирования в рамках грантовой программы OPIC

IGB получил последний транш финансирования в рамках грантовой программы OPIC Оператор газопровода Греция-Болгария (ICGB) получил одобрение на окончательный платеж в рамках грантового финансирования для интерконнектора, предоставляемого по программе "Инновации и конкурентоспособность" (Operational Programme "Innovation and Competit
Энергетика
29 мая 2023 г. 13:39
IGB получил последний транш финансирования в рамках грантовой программы OPIC

Оператор газопровода Греция-Болгария (ICGB) получил одобрение на окончательный платеж в рамках грантового финансирования для интерконнектора, предоставляемого по программе "Инновации и конкурентоспособность" (Operational Programme "Innovation and Competitiveness" (OPIC).

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию-оператора.

Общее финансирование, выделенное в рамках OPIC, составляет 39 миллионов евро. Он выплачивается оператору трубопровода траншами после тщательной проверки на каждом этапе для обеспечения качества и успешного завершения работ.

"Последний транш в размере около 1,75 млн евро уже использован, завершив процесс финансирования в рамках OPIC. Это еще одно свидетельство качественной работы, проделанной командой ICGB, и положительная оценка компании со стороны европейских финансовых институтов", - заявили исполнительные директора ICGB со стороны Болгарии и Греции Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

ICGB также ожидает получить последний транш в размере 22 млн евро к концу лета 2023 года в рамках Европейской энергетической программы восстановления (EEPR) после завершения аудита.

Общий бюджет строительства IGB реализации составлил 253 миллиона евро. Он обеспечен за счет средств акционеров BEH и IGI Poseidon, а также долгосрочного кредита в размере 109,9 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), безвозмездного финансирования в размере 45 млн евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления (EEPR) и 39 миллионов евро в рамках OPIC.

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Версия на английском языке ICGB receives final payment under OPIC for construction of interconnector Greece-Bulgaria

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