IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB

Интерконнектор IGB открывает новые безопасные ворота для диверсифицированных поставок природного газа не только для двух принимающих стран, но и для более широкого региона Юго-Восточной Европы, а также с возможностью транспортировки природного газа в Укра

Интерконнектор IGB открывает новые безопасные ворота для диверсифицированных поставок природного газа не только для двух принимающих стран, но и для более широкого региона Юго-Восточной Европы, а также с возможностью транспортировки природного газа в Украину и Молдову.

Как передает Report со ссылкой на оператора проекта ICGB, об этом сказали исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас, подчеркивая как национальную, так и международную важность коммерческого запуска IGB.

По их словам, все усилия по-прежнему сосредоточены на завершении оставшихся второстепенных работ по EPC-контракту и необходимых административных процедурах в Греции и Болгарии, чтобы уложиться в установленный срок.

Трубопровод IGB, соединяющий системы транспортировки природного газа Греции и Болгарии, готовится к коммерческому запуску 1 октября. Реализация проекта находится на заключительном этапе завершения, и в обеих странах продолжаются административные процедуры по выдаче лицензий на операционную деятельность и актов о праве использования.

В сообщении отмечается, что весь 31-километровый участок интерконнектора на территории Греции был проверен в течение двух дней (8-9 сентября) с участием представителей Министерства окружающей среды и энергетики Греции (Управление углеводородов-Департамент установок) и руководства ICGB. Аудит является частью процедуры выдачи разрешения на эксплуатацию участка трубопровода на территории Греческой Республики. Делегация подробно осмотрела узел учета газа в районе Комотини, одну из запорных арматур, точки врезки в ТАР и DESFA, включая всю линейную часть газопровода в Греции.

"Вся процедура состоит из выездных инспекций и детального изучения ряда проектных документов. Это делается для того, чтобы выполненные работы соответствовали всем предпосылкам для безопасной эксплуатации всей газовой инфраструктуры. Отзывы, которые мы в настоящее время получаем от членов этого визита, являются положительными, и мы надеемся, что это приведет к своевременной выдаче необходимого разрешения на эксплуатацию в Греции", - отметили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Параллельно с проверками на греческой стороне ICGB активно сотрудничает со всеми соответствующими болгарскими учреждениями для предоставления Акта 16 и разрешения на право использования, необходимых для оперативной деятельности в соответствии с национальным законодательством.

Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.