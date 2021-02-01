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IGB начнет коммерческие операции в октябре

IGB начнет коммерческие операции в октябре Трансадриатический газопровод (TAP) начнет коммерческие операции предположительно к июлю 2021 года
Энергетика
1 февраля 2021 г. 16:29
IGB начнет коммерческие операции в октябре

Трансадриатический газопровод (TAP) начнет коммерческие операции предположительно к июлю 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказала руководитель проекта IGB по Болгарии Теодора Георгиева.

В Bulgargaz заявили, что подключение интерконнектора Болгария-Греция (IGB) к трубопроводу состоится в начале октября из-за пандемии.

В настоящее время греческая компания J&P AVAX, подрядчик по контракту на проектирование, поставку и строительство, подала заявку на продление срока реализации проекта с ориентировочным сроком до конца 2021 года.

В то же время официальный представитель IGB заявила, что заявка оправдана глобальным распространением пандемии коронавируса, что по-прежнему затрудняет поддержание стабильных темпов работы, изложенной в предварительном плане.

Есть также сложные технологические задачи, которые также требуют времени, добавила пресс-секретарь.

Болгария будет покрывать 33% от общей потребности в газе посредством TAP после завершения строительства IGB.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке IGB to start commercial operations in October
Версия на азербайджанском языке IGB oktyabrda kommersiya əməliyyatlarına başlayacaq

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