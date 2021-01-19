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IEA прогнозирует сокращение глобальных запасов нефти

IEA прогнозирует сокращение глобальных запасов нефти Снижение на 1,1 млн баррелей в сутки возможно при условии выполнения соглашения ОПЕК+ на 100% и с учетом дополнительного сокращения добычи нефти в альянсе
Энергетика
19 января 2021 г. 14:25
IEA прогнозирует сокращение глобальных запасов нефти

Запасы нефти в мире в I квартале 2021 года могут снизиться на 100 млн баррелей, или на 1,1 млн баррелей в сутки при условии выполнения соглашения ОПЕК+ на 100% и с учетом дополнительного сокращения добычи нефти в альянсе.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

"Мы полагаем, что усиленное сокращение добычи в ОПЕК+ ускорит и процесс снижения запасов, который начался в третьем квартале 2020 года. Если страны будут полностью выполнять взятые на себя обязательства, то запасы будут снижаться темпами на 1,1 млн баррелей в сутки или на 100 млн баррелей в первом квартале 2021 года", - отмечается в отчете.

В IEA также прогнозируют дальнейшее сокращение глобальных запасов нефти во второй половине 2021 года на фоне роста мирового спроса.

По данным агентства, мировые запасы нефти в IV квартале 2020 года упали на 2,58 млн баррелей в сутки. В частности, коммерческие запасы стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2020 года снижались уже четвертый месяц подряд и составили 3,108 млрд баррелей, все еще превышая средний показатель за пять лет на 166,7 млн баррелей.

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