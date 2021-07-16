IEA: "Зеленой" электроэнергии не хватит для удовлетворения растущего спроса

Мировой спрос на электроэнергию вырастет почти на 5% в 2021 году и еще на 4% в 2022 году

Глобальный спрос на электроэнергию в этом и следующем году резко возрастет после падения примерно на 1% в 2020 году. Для того, чтобы удовлетворить такой рост, мощностей «зеленой» энергетики не хватит.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA) о рынке электроэнергии.

Согласно отчету, мировой спрос на электроэнергию вырастет почти на 5% в 2021 году и еще на 4% в 2022 году, поскольку экономики всего мира стремятся оправиться от последствий пандемии COVID-19.

В отчете агентства отмечается, что хотя производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии «продолжает активно расти» — показатель должен вырасти на 8% в этом и более чем на 6% в следующем году, оно не поспевает за растущим спросом.

Возобновляемые источники энергии, «как ожидается, смогут удовлетворить только половину прогнозируемого роста мирового спроса в 2021 и 2022 гг.». С другой стороны, производство электроэнергии на основе ископаемого топлива «должно было покрыть 45% дополнительного спроса в 2021-м и 40% в 2022-м гг.», заявили в IEA.

Что касается выбросов углекислого газа в электроэнергетике, в отчете агентства прогнозируется их рост на 3,5% в 2021 и на 2,5% в 2022 гг..

Ископаемое топливо остается доминирующим в производстве электроэнергии. По данным IEA, в прошлом году на уголь приходилось 34% выработки электроэнергии во всем мире, а на газ — 25%. Возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, вместе взятые, дали еще 37%.

«Во многих регионах мира возобновляемая энергетика развивается впечатляющими темпами. Но этого все еще недостаточно для того, чтобы поставить нас на путь достижения нулевых выбросов к середине века, — сказал Кейсуке Садамори, директор по энергетике, рынкам и безопасности IEA. — По мере восстановления экономики после пандемии мы наблюдаем всплеск производства электроэнергии из ископаемого топлива. Чтобы перейти на устойчивую траекторию, нам необходимо значительно увеличить инвестиции в экологически чистые энергетические технологии, особенно в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность».

Тень Парижского соглашения, которое направлено на «ограничение глобального потепления значительно ниже 2оС, предпочтительно не выше 1,5оС, по сравнению с доиндустриальными уровнями», нависает над дискуссиями о целях с нулевым показателем. Сокращение антропогенных выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году считается решающим фактором для достижения цели в 1,5оС.

В конце года в шотландском городе Глазго состоится саммит по изменению климата — COP26. Он рассматривается как важное событие, и многие надеются, что этот ивент послужит катализатором для правительств, чтобы активизировать свои климатические амбиции для достижения целей, поставленных в Парижском соглашении.

Между тем, реальность на местах показывает, насколько серьезной будет проблема в достижении климатических целей в предстоящие годы.

Так, энергетические компании все еще открывают новые месторождения нефти, в то время как в таких странах, как США, ископаемое топливо продолжает играть значительную роль в производстве электроэнергии.

В своем последнем отчете IEA ожидает, что производство электроэнергии на угле вырастет «почти на 5% в 2021 году и еще на 3% в 2022 году после снижения на 4,6% в 2020 году. В результате выработка электроэнергии на угле должна превысить допандемический уровень в 2021 году и достигнуть новых рекордов в 2022 году».

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в следующем году достигнет 99,86 млн баррелей в сутки, что на 3,28 млн баррелей в сутки больше, чем в этом году, и чуть ниже уровня 99,97 млн баррелей в сутки в 2019 году. Согласно прогнозам ОПЕК, во второй половине будущего года спрос на нефть превысит отметку в 100 млн баррелей в сутки.