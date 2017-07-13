IEA: Вероятность балансировки рынка нефти снизилась

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Увеличение добычи ОПЕК и неоправдавшиеся ожидания о глобальном сокращении нефтяных запасов снизили вероятность балансировки рынка нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, информацию распространило Международное энергетическое агентство (IEA).

Агентство отмечает, что с начала года эффективность соглашения ОПЕК+ снизилась к минимуму, несмотря на то, что ожидалось сокращение нефтяных запасов в результате повышения глобального спроса и снижения добычи ОПЕК.

"Для достижения равновесия рынка нефти необходимо устойчивое сокращение запасов нефтяного рынка. Но имеющиеся данные пока не подтверждают это. Надо немного подождать", - отметил IEA.