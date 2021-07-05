IEA увидело опасность в высоком спросе на газ

В 2022-2024 годы темпы роста спроса на "голубое топливо" замедлятся до 1,7% в год

Высокие темпы восстановления спроса на природный газ, который является одним из ископаемых видов топлива, в период до 2024 года ставят под угрозу достижение цели по нулевым выбросам парниковых газов к 2050 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете по рынку газа Международного энергетического агентства (IEA) Gas Market Report.

IEA отмечает, что в 2021 году ожидается увеличение спроса на газ на 3,6% в связи с восстановлением рынков от рекордного падения в пандемийном 2020 году. В 2022-2024 годы темпы роста спроса на "голубое топливо" замедлятся до 1,7% в год.

"Несмотря на замедление, этот рост может быть все еще слишком высоким, чтобы соответствовать цели по нулевым выбросам, которая требует более высоких темпов замещения (ископаемого топлива) и повышения эффективности, особенно на зрелых рынках, где большая часть потенциала перехода с угля и нефти на газ уже реализована", — считает IEA. В целом, к 2024 году спрос на газ, как ожидается, вырастет на 7% по сравнению с допандемийным 2019 годом, оценивают в агентстве.

"Рост спроса на газ демонстрирует, что глобальная экономика восстанавливается после пандемии и что газ продолжает заменять более интенсивное по выбросам топливо. Но необходимо проводить более жесткую политику, чтобы привести мировой спрос на газ в соответствие с достижением нулевого уровня выбросов к 2050 году, при этом все еще способствуя экономическому процветанию", — заявил директор IEA по энергетическим рынкам Кейсуке Садамори, слова которого приводятся в пресс-релизе агентства.

По его мнению, такие меры должны включать в себя более эффективное использование газа. "В то же время газовой промышленности необходимо значительно активизировать усилия по переходу на более чистые и низкоуглеродные газы, а также действовать быстро и эффективно для решения проблемы ненужных выбросов метана", — заключает эксперт.

В мае IEA опубликовало отчет, в котором сообщило, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков. Инвестиции, по мнению агентства, должны осуществляться только в уже действующие проекты для удовлетворения спроса на ископаемое топливо в условиях энергоперехода.