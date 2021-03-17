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IEA увеличило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2021 год

IEA увеличило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2021 год Улучшение прогноза объясняется холодной погодой в северной части Азии, Европе и США
Энергетика
17 марта 2021 г. 14:33
IEA увеличило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2021 год

Глобальный спрос на нефть в 2021 году увеличится на 5,5 млн баррелей в сутки - до 96,5 млн баррелей в сутки. Такая оценка на 100 тыс. баррелей в сутки выше февральской.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (IEA) по рынку нефти на период до 2026 года.

"Улучшение прогноза объясняется холодной погодой в северной части Азии, Европе и США. При этом более интенсивный экономический рост и вакцинация населения поддержат рост спроса на нефть во втором полугодии 2021 года", - говорится в мартовском отчете IEA.

Согласно ежемесячному отчету, поставки нефти из стран "не ОПЕК" в 2021 году увеличатся на 0,7 млн баррелей в сутки против падения на 1,3 млн баррелей в сутки в 2020 году. "Предложение со стороны производителей нефти, не присоединившихся к сделке ОПЕК+, может в 2021 году увеличиться на 700 тыс. баррелей в сутки после снижения на 1,3 млн баррелей в сутки в 2020 году", - отмечается в документе.

При этом в США добыча нефти в этом году продолжит падение, считает IEA, отмечая, что причиной этому станет февральская холодная погода. "По добыче нефти в США сильно ударят февральские морозы. Ожидается, что в 2021 году снижение добычи нефти в стране составит 180 тыс. баррелей в сутки", - сообщает IEA.

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