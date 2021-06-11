IEA: Страны ОПЕК выполнили соглашение на 124%, а "не ОПЕК" - на 94%

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в мае 2021 года увеличили ее производство на 320 тыс. баррелей в сутки (б/ с), до 40,39 млн б/с в основном за счет Саудовской Аравии, которая в рамках договоренностей ОПЕК+ возвращает сокра

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в мае 2021 года увеличили ее производство на 320 тыс. баррелей в сутки (б/ с), до 40,39 млн б/с в основном за счет Саудовской Аравии, которая в рамках договоренностей ОПЕК+ возвращает сокращенный добровольно еще в феврале 1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в июньском отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Так, Саудовская Аравия в мае увеличила добычу нефти на 340 тыс. б/с, до 8,48 млн б/с. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти почти на 50%. Россия в мае усилила сокращение добычи нефти еще на 20 тыс. б/с, до 9,52 млн б/с, выполняя условия соглашения на 94%.

10 стран ОПЕК в мае выполнили соглашение на 124% от плана, страны "не ОПЕК" - на 94%.

В июне добыча стран ОПЕК+, согласно договоренности, вырастет на 0,7 млн б/с, а в июле - еще на 0,84 млн б/с. Таким образом, в июле общее сокращение добычи нефти в альянсе составит 5,8 млн б/с против 9,7 млн б/с в мае прошлого года.

Кроме того, по данным МЭА, крупнейшие производители нефти в ОПЕК+ - такие, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия - уже направляют инвестиции на расширение производственных мощностей или их поддержание. Так, только по странам ОПЕК этот показатель в 2022 году вырастет на 0,2 млн б/с, до 34,3 млн б/с. Всего свободные эффективные мощности стран ОПЕК+ в 2022 году увеличатся до 50,55 млн б/с против 50,37 млн б/с.