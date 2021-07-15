IEA прогнозирует рост глобального спроса на электроэнергию в текущем году

Мировой спрос на электроэнергию в 2021 году вырастет на 5%, в 2022 году — на 4%

Мировой спрос на электроэнергию в 2021 году вырастет на 5%, в 2022 году — на 4%.

Как передает Report, такие прогнозы даны в июльском докладе Electricity Market Report. Международного энергетического агентства (IEA).

"Согласно последним данным, мировой спрос на электроэнергию после падения примерно на 1% в 2020 году из-за воздействия пандемии COVID-19 вырастет почти на 5% в 2021 году и на 4% в 2022 году", — пишет IEA.

Агентство отмечает, что большая часть увеличения спроса на электроэнергию будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион, в первую очередь на Китай и Индию.

Спрос на электроэнергию в России, по данным IEA, значительно вырос в начале 2021 года. После падения на 3% в 2020 году в первой трети текущего года спрос был на 2,8% выше, чем в 2019 году. "Мы ожидаем, что в 2022 году спрос вернется к недавним тенденциям и вырастет примерно на 1%", — пишет агентство.

Производство электроэнергии в мире из возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, ветряные и солнечные фотоэлектрические системы, по прогнозу IEA, будет расти — на 8% в 2021 году и более чем на 6% в 2022 году. "Но даже при таком сильном росте возобновляемые источники энергии смогут удовлетворить только примерно половину прогнозируемого увеличения мирового спроса на электроэнергию за эти два года", — добавляет агентство.

По данным IEA, производство электроэнергии на основе ископаемого топлива покроет 45% дополнительного спроса в 2021 году и 40% в 2022 году, а остальное будет приходиться на ядерную энергетику. Активное использование ископаемых видов топлива, особенно угля, приведет к росту выбросов CO2. По прогнозу агентства, выбросы в электроэнергетическом секторе, которые снизились как в 2019, так и в 2020 году, увеличатся на 3,5% в 2021 году и на 2,5% в 2022 году, что приведет их к рекордно высокому уровню.

"Производство электроэнергии на угле вырастет почти на 5% в этом году и еще на 3% в 2022 году, потенциально достигнув рекордного уровня", — сказано в докладе.