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IEA прогнозирует рост добычи угля в 2021 году

IEA прогнозирует рост добычи угля в 2021 году В развивающихся экономиках рост спроса на электроэнергию будет обгонять темпы роста ВИЭ, что даст возможность развиваться угольной и газовой генерации
Энергетика
14 декабря 2020 г. 12:14
IEA прогнозирует рост добычи угля в 2021 году

Международное энергетическое агентство (IEA) в 2021 году ожидает оживления и роста угольной генерации в мире на 3% после самого большого в истории падения на 5% по итогам 2020 годаю

Как передает Report, это следует из отчета агентства.

"По нашим оценкам, угольная генерация упадет на 5% в 2020 году, что является самым большим падением в истории. Таким образом, она вернется к уровням, в последний раз зафиксированным в 2012 году… Рост возобновляемой генерации останется главной историей 2021 года, но ожидается, что и угольная генерация придет в норму", — говорится в отчете.

Отмечается, что в 2020 году объем установленной мощности "зеленой" энергетики побьет новый рекорд в 200 ГВт, а производство электроэнергии на основе возобновляемых источников покажет значительный рост — на 7%, вытесняя традиционную генерацию. Ожидается, что газовая генерация упадет на 2%, а выбросы углекислого газа в атмосферу снизятся на 5%.

При этом в 2021 году, несмотря на новые рекорды в сфере возобновляемой энергетики, в развивающихся экономиках рост спроса на электроэнергию будет обгонять темпы роста ВИЭ, что даст возможность развиваться угольной и газовой генерации.

"Согласно нашим ожиданиям, объем выработки угольными станциями увеличится на 3%, тогда как газовые электростанции нарастят выработку на 1%. Это приведет к росту выбросов CO2 в энергетическом секторе примерно на 2% в 2021 году", — заключает агентство.

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Версия на английском языке IEA: Coal production will grow in 2021

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