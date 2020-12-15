IEA повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК

Объем поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году ожидается на уровне 63,01 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 63,01 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из декабрьского доклада агентства.

Относительно показателя 2019 года объем поставок может снизиться на 2,6 млн баррелей в сутки.

В предыдущем докладе организация прогнозировала снижение объема поставок нефти странами вне ОПЕК на 2,58 млн баррелей в сутки до 62,97 млн баррелей в сутки. В 2019 году, согласно оценке агентства, объем поставок нефти странами вне ОПЕК составил 65,61 млн баррелей в сутки.

Поставки нефти странами вне ОПЕК в 2021 году, согласно прогнозу IEA, вырастут на 540 тыс. баррелей в сутки относительно показателя текущего года до 63,55 млн баррелей в сутки. В предыдущем докладе агентство ожидало рост поставок нефти странами вне ОПЕК в 2021 году на 480 тыс. баррелей в сутки до 63,45 млн баррелей в сутки.