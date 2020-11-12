IEA повысило прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год

При этом из-за ухудшения ситуации с коронавирусом снижен прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (IEA) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, при этом незначительно повысило прогноз по восстановлению спроса в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском докладе МЭА

«Теперь мы ожидаем, что спрос снизится на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году (против 8,4 млн в предыдущем докладе) и вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки в 2021 году (против 5,5 млн баррелей в сутки в предыдущем докладе)»,— сказано в докладе. Агентство отмечает, что пересмотр связан с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе и США.

Напомним, что 11 ноября свой ежемесячный доклад опубликовала ОПЕК. Согласно ему спрос на нефть в 2020 году будет ниже на 300 тыс. баррелей в сутки, чем прогнозировалось месяцем ранее, и составит 90 млн баррелей в сутки. На такую же величину ОПЕК пересмотрела прогноз потребления на 2021 год (до 96,3 млн баррелей в сутки).