О нас
Report Georgia
Аудио новости

IEA повысило прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год

IEA повысило прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год При этом из-за ухудшения ситуации с коронавирусом снижен прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году
Энергетика
12 ноября 2020 г. 18:43

Международное энергетическое агентство (IEA) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, при этом незначительно повысило прогноз по восстановлению спроса в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском докладе МЭА

«Теперь мы ожидаем, что спрос снизится на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году (против 8,4 млн в предыдущем докладе) и вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки в 2021 году (против 5,5 млн баррелей в сутки в предыдущем докладе)»,— сказано в докладе. Агентство отмечает, что пересмотр связан с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе и США.

Напомним, что 11 ноября свой ежемесячный доклад опубликовала ОПЕК. Согласно ему спрос на нефть в 2020 году будет ниже на 300 тыс. баррелей в сутки, чем прогнозировалось месяцем ранее, и составит 90 млн баррелей в сутки. На такую же величину ОПЕК пересмотрела прогноз потребления на 2021 год (до 96,3 млн баррелей в сутки).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi