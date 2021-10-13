IEA огласило три сценария изменения цен на нефть до 2050 года

Глобальная политика по углеродной нейтральности приведет к падению цены нефти до 36 долларов США за баррель к 2030 году и до 24 долларов США за баррель к 2050 году.

Глобальная политика по углеродной нейтральности приведет к падению цены нефти до 36 долларов США за баррель к 2030 году и до 24 долларов США за баррель к 2050 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA) World Energy Outlook 2021.

Однако по другим сценариям из прогноза динамика цен на нефть будет иной.

В своем докладе IEA опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до 24 долларов США за баррель возможен при сценарии Net Zero Emissions (NZE). В IEA поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа.

Впрочем, два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет 67 долларов США за баррель, а к 2050-му - 64 доллара США за баррель. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре 60-90 долларов США за баррель.

При самых жестких сценариях декарбонизации экономик доля стран ОПЕК в мировой добыче нефти составит не менее 60% по сравнению с текущими 40%, говорится в отчете.