IEA: Объемы газа по TAP достигнут 10 млрд кубометров в следующем году

С начала этого года экспорт азербайджанского природного газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) достиг 5,5 млрд кубометров.

С начала этого года экспорт азербайджанского природного газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) достиг 5,5 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA).

В этом году по трубопроводу прогнозируется транспортировать около 8 млрд кубометров природного газа.

Отмечается также, что в 2022 году объем природного газа, который будет транспортироваться по этому трубопроводу, достигнет 10 млрд кубометров.

Кроме того, в отчете отмечается, что экспорт азербайджанского природного газа увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Здесь также важную роль сыграли Трансанатолийский газопровод (TANAP) и трубопровод TAP.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом на турецко-греческой границе, пролегает через Грецию, Албанию и Адриатическое море до южного побережья Италии.