IEA: К 2050 году 55% всей добываемой в мире нефти будет потребляться в нефтехимии

Спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии декарбонизации экономик. Однако при самом жестком из них пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года.

Спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии декарбонизации экономик. Однако при самом жестком из них пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA) World Energy Outlook 2021.

В своем докладе IEA опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Так, в умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, мировой спрос на нефть достигает пика в 104 млн баррелей в сутки в 2030-х, а затем постепенно снижается к 2050 году.

В сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации достигаются, спрос на нефть растет только до 97 млн баррелей в сутки и после 2025 года начинает падать вплоть до 2050 года, когда достигает 77 млн баррелей в сутки. Наконец, в сценарии Net Zero Emissions спрос падает до 72 млн баррелей в сутки уже к 2030 году и до 24 млн баррелей в сутки к 2050 году.

Последний сценарий также подразумевает, что к 2030 году 60% всех продаваемых в мире легковых автомобилей имеют электрические двигатели, а новые авто с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года не будут продаваться. При этом нефтехимия остается единственной отраслью, где наблюдается рост спроса на нефть - к 2050 году 55% всей добываемой в мире нефти будет потребляться в нефтехимии, ожидают в IEA.