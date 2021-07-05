О нас
Report Georgia
Аудио новости

IEA: Глобальный спрос на природный газ вырастет на 3,6%

IEA: Глобальный спрос на природный газ вырастет на 3,6% Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует в этом году рост глобального спроса на природный газ на 3,6%.
Энергетика
5 июля 2021 г. 11:59
IEA: Глобальный спрос на природный газ вырастет на 3,6%

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует в этом году рост глобального спроса на природный газ на 3,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, организация обнародовала свои прогнозы на 2022-2024 годы, заявив, что ожидает роста спроса на 1,7%.

IEA полагает, что, хотя Парижское соглашение, подписанное более чем 190 странами и направленное на ограничение роста температуры на 1,5 градуса Цельсия, предусматривает сокращение использования традиционного топлива, оно не сократит потребление "голубого топлива" в краткосрочной перспективе.

"Если страны не продолжат политику нулевых выбросов до 2050 года, спрос на природный газ будет расти", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке IEA: Global demand for natural gas to grow by 3.6%
Версия на азербайджанском языке IEA: Bu il təbii qaza qlobal səviyyədə tələbat 3,6% artacaq

Самое важное

МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ
Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ
4 июля 2021 г. 12:02
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
3 июля 2021 г. 15:39
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
3 июля 2021 г. 15:33
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
3 июля 2021 г. 10:33
Сегодня день рождения Лейлы Алиевой
ФотоСегодня день рождения Лейлы Алиевой
3 июля 2021 г. 02:19
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi