IEA: Глобальный спрос на природный газ вырастет на 3,6%

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует в этом году рост глобального спроса на природный газ на 3,6%.

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует в этом году рост глобального спроса на природный газ на 3,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, организация обнародовала свои прогнозы на 2022-2024 годы, заявив, что ожидает роста спроса на 1,7%.

IEA полагает, что, хотя Парижское соглашение, подписанное более чем 190 странами и направленное на ограничение роста температуры на 1,5 градуса Цельсия, предусматривает сокращение использования традиционного топлива, оно не сократит потребление "голубого топлива" в краткосрочной перспективе.

"Если страны не продолжат политику нулевых выбросов до 2050 года, спрос на природный газ будет расти", - говорится в заявлении.