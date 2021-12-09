Идентифицированы останки, найденные в Каспийском море

Стали известны результаты ДНК-экспертизы останков, обнаруженных в Каспийском море.

Стали известны результаты ДНК-экспертизы останков, обнаруженных в Каспийском море.

Как сообщает Report, останки принадлежат мотористу Бахману Джафарову, без вести пропавшему 4 декабря 2015 года в результате аварии на платформе № 501 НГДУ “Нефтяные Камни”.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила Report данный факт.

Отметим, что в 2015 году в Каспийском море на платформе № 501 НГДУ “Нефтяные Камни” в результате сильного шторма волны смыли в море часть эстакады вместе с расположенным на ней жилым блоком. В момент происшествия в блоке находились машинист Джавад Худавердиев 1971 года рождения, мотористы Бахман Джафаров 1961 года рождения и Ровшан Мамедов 1974 года рождения. В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 314 (халатность) Уголовного кодекса.