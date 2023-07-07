ICGB завершила аукцион на доступную мощность интерконнектора на следующий газовый год

Компания-оператор (ICGB) интерконнектора Греция -Болгария (IGB) завершила ежегодные аукционы на доступную мощность газопровода на следующий газовый год 2023-2024.

Компания-оператор (ICGB) интерконнектора Греция-Болгария (IGB) завершила ежегодные аукционы на доступную мощность газопровода на 2023-2024 газовый год.

Как сообщает Report со ссылкой на ICGB, по их итогам забронировано более 70% предлагаемых мощностей линии - более 37 млн кВтч/сутки, а оставшиеся незатребованными мощности будут доступны на ежеквартальных, ежемесячных и ежедневных аукционах.

На рынок Болгарии вышли несколько новых компаний, сообщил оператор.

На существующую общую годовую пропускную способность интерконнектора около 3 млрд кубометров по долгосрочным контрактам зарезервировано 1,57 млрд кубометров в год, что позволяет доставлять природный газу из Азербайджана из Греции. Оставшиеся мощности предлагаются потенциальным шипперам на двух основных европейских платформах.

3 июля ICGB запустила первую фазу процесса по расширению пропускной способности газопровода Греция-Болгария. В зависимости от интереса со стороны рынка мощность интерконнектора может быть увеличена до 5 млрд кубометров.