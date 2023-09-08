ICGB завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей газопровода

Независимый оператор системы передачи ICGB завершил сбор предложений от потенциальных пользователей по увеличению мощности газопровода, начатого в июле.

Независимый оператор интерконнектора Греция-Болгария (ICGB) завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей, которые появятся после расширения газопровода.

Как сообщили Report в ICGB, прием необязывающих заявок был объявлен в июле.

"Менее чем за год коммерческой эксплуатации интеркорректор Греция-Болгария стал важной частью планов Болгарии по диверсификации источников энергоресурсов, повышению безопасности поставок и энергетической независимости. Более 82% общей мощности (ICGB) на предстоящий газовый год уже забронировано, мы с нетерпением ждем планов по расширению и дальнейшему усилению роли Болгарии и Греции на энергетической карте региона", - отметила исполнительный директор ICGB по Болгарии Теодора Георгиева.

По ее словам, газовые трейдеры заинтересованы в дополнительных мощностях до 4 млрд кубометров в год в течение следующих нескольких газовых лет в точках соединения IGB с греческим национальным оператором DESFA и болгарским национальным оператором Bulgartransgaz.

На сегодняшний день пропускная способность IGB составляет около 3 млрд кубометров газа в год. В зависимости от интереса со стороны рынка мощность интерконнектора может быть увеличена до 5 млрд кубометров.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.