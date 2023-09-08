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ICGB завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей газопровода

ICGB завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей газопровода Независимый оператор системы передачи ICGB завершил сбор предложений от потенциальных пользователей по увеличению мощности газопровода, начатого в июле.
Энергетика
8 сентября 2023 г. 15:22
ICGB завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей газопровода

Независимый оператор интерконнектора Греция-Болгария (ICGB) завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей, которые появятся после расширения газопровода.

Как сообщили Report в ICGB, прием необязывающих заявок был объявлен в июле.

"Менее чем за год коммерческой эксплуатации интеркорректор Греция-Болгария стал важной частью планов Болгарии по диверсификации источников энергоресурсов, повышению безопасности поставок и энергетической независимости. Более 82% общей мощности (ICGB) на предстоящий газовый год уже забронировано, мы с нетерпением ждем планов по расширению и дальнейшему усилению роли Болгарии и Греции на энергетической карте региона", - отметила исполнительный директор ICGB по Болгарии Теодора Георгиева.

По ее словам, газовые трейдеры заинтересованы в дополнительных мощностях до 4 млрд кубометров в год в течение следующих нескольких газовых лет в точках соединения IGB с греческим национальным оператором DESFA и болгарским национальным оператором Bulgartransgaz.

На сегодняшний день пропускная способность IGB составляет около 3 млрд кубометров газа в год. В зависимости от интереса со стороны рынка мощность интерконнектора может быть увеличена до 5 млрд кубометров.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

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Версия на английском языке ICGB completes admission of applications from potential users of pipeline's future capacities

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