ICGB завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей газопровода

Независимый оператор интерконнектора Греция-Болгария (ICGB) завершил прием заявок от потенциальных пользователей будущих мощностей, которые появятся после расширения газопровода.
Как сообщили Report в ICGB, прием необязывающих заявок был объявлен в июле.
"Менее чем за год коммерческой эксплуатации интеркорректор Греция-Болгария стал важной частью планов Болгарии по диверсификации источников энергоресурсов, повышению безопасности поставок и энергетической независимости. Более 82% общей мощности (ICGB) на предстоящий газовый год уже забронировано, мы с нетерпением ждем планов по расширению и дальнейшему усилению роли Болгарии и Греции на энергетической карте региона", - отметила исполнительный директор ICGB по Болгарии Теодора Георгиева.
По ее словам, газовые трейдеры заинтересованы в дополнительных мощностях до 4 млрд кубометров в год в течение следующих нескольких газовых лет в точках соединения IGB с греческим национальным оператором DESFA и болгарским национальным оператором Bulgartransgaz.
На сегодняшний день пропускная способность IGB составляет около 3 млрд кубометров газа в год. В зависимости от интереса со стороны рынка мощность интерконнектора может быть увеличена до 5 млрд кубометров.
Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.