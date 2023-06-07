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ICGB завершает процедуру отбора страховщика IGB

ICGB завершает процедуру отбора страховщика IGB DZI - General Insurance EAD будет отвечать за страхование деятельности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) на этапе его эксплуатации.
Энергетика
7 июня 2023 г. 15:57
ICGB завершает процедуру отбора страховщика IGB

DZE-General Insurance EAD стал ведущим страховщиком интерконнектора Греция -Болгария (İGB) на этапе его эксплуатации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию-оператора проекта - ICGB.

Общая страховая премия по всем видам страховых полисов, включая потенциальное продление до 24 месяцев по истечении первоначального срока в один год, составляет 2 650 044 евро.

Отмечается, что покрываются следующие риски: материального ущерба, включая поломку оборудования и прерывание операционной деятельности ; страхование общей ответственности; риски, возникающие в результате терроризма, саботажа, забастовок; страхование общей ответственности, которое включает "Ответственность за продукцию", "Ответственность за загрязнение" и "Ответственность работодателя"; риски, связанные с терроризмом, саботажем, забастовками, массовыми беспорядками, гражданскими беспорядками и злоумышленными действиями, включая прерывание коммерческой и операционной деятельности; "Ответственность в случае терроризма" – ответственность перед третьими лицами.

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Версия на английском языке ICGB completing IGB insurer selection process

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