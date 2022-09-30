ICGB выдано разрешение на транспортировку природного газа по линии Греция-Болгария

Оператору интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) - ICGB было выдано разрешение на транспортировку природного газа.

Оператору интерконнектора между Грецией и Болгарией ICGB выдано разрешение на транспортировку природного газа.

Об этом Report сообщили в компании.

За день до начала коммерческой эксплуатации IGB Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (EWRC) дала разрешение на начало прокачки природного газа компании-оператору. Этот итоговый документ подтверждает, что компания успешно выполнила все условия по лицензии, выданной в ноябре 2021 года на деятельность по транспортировке природного газа по газопроводу IGB.

Также было одобрено изменение даты ввода в промышленную эксплуатацию газопровода на 1 октября.