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ICGB выдано разрешение на транспортировку природного газа по линии Греция-Болгария

ICGB выдано разрешение на транспортировку природного газа по линии Греция-Болгария Оператору интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) - ICGB было выдано разрешение на транспортировку природного газа.
Энергетика
30 сентября 2022 г. 16:33
ICGB выдано разрешение на транспортировку природного газа по линии Греция-Болгария

Оператору интерконнектора между Грецией и Болгарией ICGB выдано разрешение на транспортировку природного газа.

Об этом Report сообщили в компании.

За день до начала коммерческой эксплуатации IGB Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (EWRC) дала разрешение на начало прокачки природного газа компании-оператору. Этот итоговый документ подтверждает, что компания успешно выполнила все условия по лицензии, выданной в ноябре 2021 года на деятельность по транспортировке природного газа по газопроводу IGB.

Также было одобрено изменение даты ввода в промышленную эксплуатацию газопровода на 1 октября.

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Версия на английском языке ICGB issues permit for natural gas transportation along Greece-Bulgaria line

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