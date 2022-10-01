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ICGB: В первый день в IGB поступит более 29 171 МВтч природного газа

ICGB: В первый день в IGB поступит более 29 171 МВтч природного газа Ожидается, что в первый рабочий день интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в газопровод поступит более 29 171 МВтч, а на октябрь прогнозируется 888 801 МВтч.
Энергетика
1 октября 2022 г. 15:03
ICGB: В первый день в IGB поступит более 29 171 МВтч природного газа

Ожидается, что в первый рабочий день интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в газопровод поступит природный газ энергоемкостью более 29 171 МВтч, в целом в октябре - 888 801 МВтч.

Об этом Report сказали в ICGB.

"Первые объемы природного газа по интерконнектору были переданы из Трансадриатического трубопровода (TAP). IGB успешно соединяет национальные газотранспортные сети Греции и Болгарии в Комотини и Стара-Загоре. Общая пропускная способность газопровода на первом этапе составляет 3 миллиарда кубометров в год", - отмечает компания, добавив, что IGB начал коммерческую эксплуатацию в 7:00 утра 1 октября

При этом, ввод в эксплуатацию газопровода совпал с первым днем нового газового года и началом отопительного сезона.

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Версия на азербайджанском языке ICGB: “İlk gündə IGB-ə 29 171 MVt/s-dan çox təbii qaz daxil olacaq”
Версия на английском языке ICGB: Over 29,171 MWh expected to enter IGB on its first working day

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