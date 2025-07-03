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ICGB проведет ежегодные аукционы мощностей на газовом интерконнекторе Греция–Болгария

ICGB проведет ежегодные аукционы мощностей на газовом интерконнекторе Греция–Болгария Оператор газотранспортной системы ICGB объявил о проведении ежегодных аукционов на доступные мощности газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Энергетика
3 июля 2025 г. 15:03
ICGB проведет ежегодные аукционы мощностей на газовом интерконнекторе Греция–Болгария

Оператор газотранспортной системы ICGB объявил о проведении ежегодных аукционов на доступные мощности газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение оператора.

Газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе города Комотини (Греция), а также с болгарской системой передачи газа (Bulgartransgaz EAD) в районе города Стара Загора.

Аукционы на гарантированные (firm) мощности состоятся 7 июля, на прерываемые (interruptible) - 21 июля.

Мощности в точках соединения газопровода IGB с TAP и c DESFA будут выставлены на платформе PRISMA. Торги по мощности в IP “Стара Загора” пройдут на Региональной платформе бронирования (RBP).

ICGB предложит гарантированные мощности сроком на пять последовательных газовых лет. Входные мощности в точках соединения с DESFA и TAP будут распределяться на конкурентной основе.

Прерываемая реверсная (виртуальная) мощность будет предложена на один газовый год (2025/2026) для соединения с Bulgartransgaz (вход) и c TAP (выход).

Руководство ICGB призвало участников рынка заранее подготовить свои заявки. "Это важный шаг на пути к энергетической независимости региона", - заявили исполнительные директора компании Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

IGB начал коммерческую эксплуатацию менее трех лет назад и уже насчитывает более 45 зарегистрированных пользователей.

Интерконнектор играет ключевую роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу, обеспечивая более 40% потребностей Болгарии в зимний период и свыше 60% - в летний. С начала эксплуатации через трубопровод транспортировано более 34,5 млн МВтч газа.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубы — 32 дюйма. Проектная мощность — до 3 млрд кубометров в год в направлении Греция–Болгария. В зависимости от рыночного спроса и технических возможностей смежных газотранспортных систем предусмотрена возможность увеличения пропускной способности до 5 млрд кубометров в год.

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