ICGB приступает к изучению возможностей расширения интерконнектора Греция-Болгария

Для увеличения пропускной способности интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) оператор этой газотранспортной системы ICGB запускает процесс оценки рыночного спроса.

Для увеличения пропускной способности интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) оператор этой газотранспортной системы ICGB запускает процесс оценки рыночного спроса.

Как сообщает Report, со ссылкой на компанию-оператора, процесс состоит из двух основных этапов и проводится в согласовании с операторами смежных систем передачи.

ICGB, ответственный за управление и коммерческую эксплуатацию газопровода IGB, инициирует процесс оценки рыночного спроса на дополнительные мощности газопровода с приемом необязывающих предложений от потенциальных пользователей расширенных возможностей линии.

Процесс будет идти в тесном сотрудничестве с операторами газотранспортных систем Болгарии "Булгартрансгаз" и Греции DESFA и Трансадриатического трубопровода (TAP). Он позволит определить, есть ли основания для увеличения существующей технической мощности интерконнектора Греция-Болгария и до каких объемов необходимо увеличить его пропускную способность.

На сегодняшний день пропускная способность IGB составляет около 3 млрд кубометров газа в год. В зависимости от интереса со стороны рынка мощность интерконнектора может быть увеличена до 5 млрд кубометров.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.