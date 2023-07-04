О нас

ICGB приступает к изучению возможностей расширения интерконнектора Греция-Болгария

ICGB приступает к изучению возможностей расширения интерконнектора Греция-Болгария Для увеличения пропускной способности интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) оператор этой газотранспортной системы ICGB запускает процесс оценки рыночного спроса.
Энергетика
4 июля 2023 г. 12:05

Для увеличения пропускной способности интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) оператор этой газотранспортной системы ICGB запускает процесс оценки рыночного спроса.

Как сообщает Report, со ссылкой на компанию-оператора, процесс состоит из двух основных этапов и проводится в согласовании с операторами смежных систем передачи.

ICGB, ответственный за управление и коммерческую эксплуатацию газопровода IGB, инициирует процесс оценки рыночного спроса на дополнительные мощности газопровода с приемом необязывающих предложений от потенциальных пользователей расширенных возможностей линии.

Процесс будет идти в тесном сотрудничестве с операторами газотранспортных систем Болгарии "Булгартрансгаз" и Греции DESFA и Трансадриатического трубопровода (TAP). Он позволит определить, есть ли основания для увеличения существующей технической мощности интерконнектора Греция-Болгария и до каких объемов необходимо увеличить его пропускную способность.

На сегодняшний день пропускная способность IGB составляет около 3 млрд кубометров газа в год. В зависимости от интереса со стороны рынка мощность интерконнектора может быть увеличена до 5 млрд кубометров.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Потери КазМунайГаза из-за аварии на атомном энергокомбинате составили 10 тыс. тонн нефти
Потери "КазМунайГаза" из-за аварии на атомном энергокомбинате составили 10 тыс. тонн нефти
4 июля 2023 г. 11:30
Цены на газ в Европе незначительно изменились
Цены на газ в Европе незначительно изменились
4 июля 2023 г. 10:42
Цена на азербайджанскую нефть превысила 79 долларов
Цена на азербайджанскую нефть превысила 79 долларов
4 июля 2023 г. 09:26
Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи
Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи
4 июля 2023 г. 09:09
Алжир дополнительно сократит добычу нефти с 1 по 31 августа
Алжир дополнительно сократит добычу нефти с 1 по 31 августа
3 июля 2023 г. 20:54
Лука Шиппати: ТАР постепенно расширит пропускную способность до 20 млрд кубометров
Лука Шиппати: ТАР постепенно расширит пропускную способность до 20 млрд кубометров
3 июля 2023 г. 16:54
Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации
Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации
3 июля 2023 г. 11:15
Цены на газ в Европе повысились на 5%
Цены на газ в Европе повысились на 5%
3 июля 2023 г. 11:08
Эльнур Солтанов: В октябре BP получит первую электроэнергию от станции на возобновляемых ресурсах в Азербайджане
Эльнур Солтанов: В октябре BP получит первую электроэнергию от станции на возобновляемых ресурсах в Азербайджане
3 июля 2023 г. 10:59
Состоялась церемония открытия 17-й Бакинской летней энергетической школы
ФотоСостоялась церемония открытия 17-й Бакинской летней энергетической школы
3 июля 2023 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi