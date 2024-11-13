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ICGB: Прекращение транзита газа через Украину в 2025 году повышает значимость Вертикального коридора

ICGB: Прекращение транзита газа через Украину в 2025 году повышает значимость Вертикального коридора Вероятность прекращения транзита российского газа через Украину в Европу с января 2025 года повышает значимость Вертикального газового коридора.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 16:39
ICGB: Прекращение транзита газа через Украину в 2025 году повышает значимость Вертикального коридора

Вероятность прекращения транзита российского газа через Украину в Европу с января 2025 года повышает значимость Вертикального газового коридора.

Как передает Report, об этом сообщила генеральный директор трубопроводной компании ICGB (оператор интерконнектора Греция-Болгария) Теодора Георгиева журналистам в кулуарах COP29 в Баку.

Она отметила, что в настоящее время компания работает над реализацией возможности увеличения пропускной способности газопровода IGB до 5 млрд кубометров в год.

"Мы работаем сейчас над расширением IGB, потому что мы связаны не только с TAP, Южным газовым коридором, с Азербайджаном, но также являемся частью Вертикального газового коридора, поскольку уже запущен терминал сжиженного газа в Александруполисе. С этой точки зрения, мы думаем, что есть большой потенциал для расширения IGB с 3 до 5 млрд кубометров в год. Кроме того, угроза прекращения транзита российского газа через Украину в конце этого года, увеличивает важность Вертикального газового коридора вместе с Южным газовым коридором",- сказала она.

Георгиева добавила, что основной проблемой на пути к расширению мощностей IGB остается отсутствие поддержки финансирования со стороны ЕС, который не субсидирует углеводородные проекты.

"Это некоторые препятствия на нашем пути, но думаю, что вместе (с другими участниками Вертикального газового коридора) мы справимся",- отметила она.

Георгиева также заявила, что Азербайджан играет существенную роль для Болгарии в плане диверсификации источников энергии. "Это очень надежный партнер. Если изначально он с 2020 года обеспечивал до 30% спроса Болгарии на газ, то теперь больше, учитывая, что само потребление в стране снизилось. Из менее 3 млрд кубометров в год внутреннего потребления газа Болгарии, из Азербайджана поступает 1 млрд кубометров в год по очень доступной цене, и мы очень рады, что у нас есть такой надежный партнёр",- отметила она.

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