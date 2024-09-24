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ICGB подписала с DESFA соглашение о подключении IGB к газотранспортной системе Греции в Комотини

ICGB подписала с DESFA соглашение о подключении IGB к газотранспортной системе Греции в Комотини Трубопроводная компания ICGB (оператор межсетевого соединения Греция-Болгария, IGB) подписала с греческой DESFA соглашение о подключении IGB к газотранспортной системе Греции в точке соединения в Комотини (IP Komotini).
Энергетика
24 сентября 2024 г. 13:58
ICGB подписала с DESFA соглашение о подключении IGB к газотранспортной системе Греции в Комотини

Трубопроводная компания ICGB (оператор межсетевого соединения Греция-Болгария, IGB) подписала с греческой DESFA соглашение о подключении IGB к газотранспортной системе Греции в точке соединения в Комотини (IP Komotini).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ICGB.

“Трубопровод IGB уже подключен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP) и к болгарской системе транспортировки природного газа, оператором которой является Bulgartransgaz. Подписанием соглашения с DESFA, газопровод IGB подключится к греческой газотранспортной системе в IP Komotini”, - говорится в информации.

Отмечается, что соглашение позволит посредством связки “IP Komotini DESFA/ICGB” поставлять по трубопроводу IGB газ, который будет поступать с СПГ-терминала в Александруполисе после ввода его в коммерческую эксплуатацию с 1 октября 2024 года.

“Данное соглашение позволит заинтересованным сторонам с забронированными мощностями транспортировать газ от СПГ-терминала по IGB, устанавливая новый маршрут для газовых поставок в Юго-Восточную и Центральную Европу», - говорится в информации.

ICGB напоминает, что ввод в эксплуатацию соединения “IP Komotini DESFA/ICGB” планируется с 1 октября 2024 года, “если операторы систем добычи дадут соответствующее подтверждение”.

“Соединение уже успешно протестировано с использованием объемов природного газа для обеспечения безопасной эксплуатации после 1 октября”, - говорится в информации.

По данным оператора, на ежемесячном аукционе мощностей в октябре ICGB предложила доступную мощность в размере 48 млн 44,459 тыс. кВт-ч/день в IP Komotini.

Оператор также отмечает, что текущая мощность самого газопровода IGB составляет 3 млрд куб м/год с потенциалом достижения 5 млрд куб м/год.

“ICGB уже занимается расширением мощностей для обеспечения доступа к поставкам природного газа из диверсифицированных источников. Это также важный проект в рамках Вертикального газового коридора, объединяющего газовых операторов региона, включая Молдову и Украину”, - говорится в информации.

Как сообщалось, газопровод IGB соединяется с греческой национальной газотранспортной системой (DESFA SA) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара Загора.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубопровода - 32 дюйма, проектная мощность - до 3 млрд кубометров в год по направлению Греция — Болгария.

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Версия на азербайджанском языке ICGB DESFA ilə IGB-nin Yunanıstanın qaz nəqli sisteminə qoşulmasına dair saziş imzalayıb
Версия на английском языке ICGB inks deal with DESFA to connect IGB to Greek gas transmission system in Komotini

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