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ICGB начал оценку рыночного спроса на увеличение мощности газопровода Греция-Болгария

ICGB начал оценку рыночного спроса на увеличение мощности газопровода Греция-Болгария ICGB запустил оценку рыночного спроса на увеличение мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Энергетика
8 июля 2025 г. 09:09
ICGB начал оценку рыночного спроса на увеличение мощности газопровода Греция-Болгария

Трубопроводная компания ICGB (оператор интерконнектора Греция-Болгария, IGB) запустил оценку рыночного спроса на увеличение мощности данного газопровода с 3 до 5 млрд кубометров в год.

Об этом сообщил Report оператор проекта ICGB.

"Двухлетний процесс включает необязательную и обязательную фазу с целью определения рыночной целесообразности проекта увеличения мощности с 3 до 5 млрд кубометров в год. Необязательная фаза начинается со сбора необязательных показателей спроса на мощность соответствующими системными операторами. Заинтересованные участники рынка приглашаются к подаче заявок до 1 сентября 2025 года. Все соответствующие документы и инструкции по участию доступны на сайте ICGB", - отметили в компании.

Оценка проводится в тесной координации со смежными операторами газотранспортных систем [TAP AG, DESFA и Bulgartransgaz] и направлена на определение целесообразности увеличения технической мощности IGB.

После завершения необязательной фазы ICGB и смежные системные операторы передачи энергии подготовят отчеты об оценке спроса для каждой точки соединения.

"Эти отчеты станут основой для возможных последующих шагов, включая проектные предложения, консультации и регуляторное утверждение", - подчеркивает ICGB.

"Расширение мощности IGB - это стратегический шаг для всего региона. Будучи первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, IGB играет критическую роль в обеспечении надежной и устойчивой энергии для Юго-Восточной Европы. Мы полностью привержены этому процессу и стремимся обеспечить повышенную связанность и устойчивость вместе с нашими партнерами", - прокомментировали запуск исполнительные директора ICGB Георгий Сатлас и Теодора Георгиева.

Интерконнектор IGB эксплуатируется совместным предприятием ICGB AD, зарегистрированным в Болгарии в 2011 году. Акционерами являются BEH EAD (50%) и IGI Poseidon (50%).

Отметим, что газопровод IGB соединяет национальную газотранспортную систему Греции (оператор – DESFA SA) и Трансадриатический газопровод (TAP AG) в районе Комотини с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара Загора.

Протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр - 813 мм. Проектная мощность составляет 3 млрд кубометров газа в год в направлении Греция–Болгария. При наличии рыночного интереса и технической возможности на смежных участках инфраструктуры предусмотрено увеличение пропускной способности до 5 млрд кубометров в год.

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