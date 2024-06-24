ICGB 1 июля проведет аукционы на доступные мощности интерконнектора Греция- Болгария

Компания ICGB (оператор интерконнектора Греция-Болгария, IGB) 1 июля 2024 года проведет ежегодные аукционы для резервирования свободных мощностей интерконнектора IGB.

Компания ICGB (оператор интерконнектора Греция-Болгария, IGB) 1 июля проведет ежегодные аукционы для резервирования свободных мощностей интерконнектора IGB.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение оператора.

"ICGB 1 июля проведет ежегодные аукционы на доступным мощностям интерконнектора Греция - Болгария. Мощности будут предложены на пять последовательных газовых лет, при этом объемы варьируются для различных точек соединения: с сетями болгарского оператора Bulgartransgaz, греческой DEFSA и Трансадриатическим трубопроводом (TAP) соответственно", - говорится в информации.

Газопровод IGB соединяется с сетями DESFA и газопроводом TAP в районе Комотини (Греция), а также с газотранспортной системой Болгарии в районе Стара Загора.

Согласно информации оператора, на предстоящий 2024/2025 газовый год ICGB предложит на аукционах доступную мощность для двух точек соединения в Греции в объеме 1 млрд 161 млн 784,139 тыс. кубометров. Для точки соединения в Болгарии будет предложена доступная мощность в размере 1 млрд 027 млн 334,020 тыс. кубометров в год.

Аукционы пройдут на двух независимых платформах бронирования мощностей - RBP и PRISMA.

"Менее чем через два года после начала коммерческой эксплуатации, интерконнектор IGB уже имеет более 40 зарегистрированных пользователей, которые смогут участвовать в предстоящих аукционах", - говорится в информации.

По данным оператора, общая мощность IGB составляет 3 млрд кубометров в год, при этом около 1 млрд кубометров зарезервировано на долгосрочной основе по 25-летним контрактам на поставку газа из Азербайджана. Трубопровод обеспечивает более 50% внутреннего потребления газа в Болгарии в зимние месяцы и до 80% в летний сезон. Однако, мощность IGB может быть увеличена до 5 млрд кубометров в год при успешном завершении обязательной фазы рыночного тестирования.

"Обязательная фаза процесса состоится после ежегодных аукционов, а крайний срок подачи регистрационных документов наступит сегодня в конце дня – 24 июня. Это позволит транспортировать большие объемы природного газа и еще больше обеспечит внутренний спрос. Это также усилит роль Болгарии и Греции по транзиту газа в третьи страны", - отмечается в сообщении.

Окончательные результаты обязательного этапа рыночного тестирования IGB ожидаются в сентябре 2024 года.

"Мы призываем все заинтересованные стороны подать заявки, поскольку это ключевой шаг для энергетической независимости региона", - отметили исполнительные директора ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева.

Интерконнектор IGB обеспечивает прямой доступ Болгарии к Южному газовому коридору и поставкам природного газа через Трансатлантический газопровод, Трансанатолийский газопровод, а в ближайшее время и через СПГ-терминал в Александруполисе.