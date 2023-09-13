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Ибрагим Терегулов: ВР увеличит объем попутного газа, передаваемого Азербайджану

Ибрагим Терегулов: ВР увеличит объем попутного газа, передаваемого Азербайджану Компания BP увеличит объем попутного газа, передаваемого Азербайджану, после запуска солнечной электростанции “Шафак”, строительство которой планируется в Джебраиле.
Энергетика
13 сентября 2023 г. 15:55
Ибрагим Терегулов: ВР увеличит объем попутного газа, передаваемого Азербайджану

Компания BP увеличит объем попутного газа, передаваемого Азербайджану, после запуска солнечной электростанции “Шафак”, строительство которой планируется в Джебраиле.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела добычи на Сангачальском терминале BP Ибрагим Терегулов в рамках пресс-тура для журналистов.

Терегулов отметил, что компания продолжает принимать меры для достижения цели "нулевой эмиссии".

"В настоящее время на территории Сангачальского терминала действуют 7 турбин мощностью 22 МВА. Из них 5 предназначены для энергоснабжения блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), другие два – для месторождений "Шахдениз-1" и "Шахдениз-2", - сказал он.

Представитель BP подчеркнул, что после запуска солнечной электростанции в Джебраиле энергоснабжением указанных месторождений будет заниматься ОАО "Азерэнерджи". "В работе турбин больше не будет необходимости. В свою очередь попутный газ, который использовался для эксплуатации этих турбин, будет передан азербайджанской стороне. Это также важно с точки зрения выполнения обязательств по сокращению выбросов углекислого газа", - сказал он.

Напомним, 3 июня Министерство энергетики Азербайджана и компания BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне.

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Версия на английском языке Ibrahim Teregulov: bp will increase volume of associated gas delivered to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İbrahim Terequlov: "BP Azərbaycana verdiyi səmt qazının həcmini artıracaq"

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