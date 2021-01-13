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SOCAR: Оценка компетентности работников является составной частью производственного процесса

SOCAR: Оценка компетентности работников является составной частью производственного процесса В нефтяной промышленности оценка компетентности работников является составной частью производственного процесса. Лица, занятые в процессе добычи, бурения, переработки и транспортировки нефти, должны периодически проходить оценку знаний и навыков.
Энергетика
13 января 2021 г. 17:10
SOCAR: Оценка компетентности работников является составной частью производственного процесса

В нефтяной промышленности оценка компетентности работников является составной частью производственного процесса. Лица, занятые в процессе добычи, бурения, переработки и транспортировки нефти, должны периодически проходить оценку знаний и навыков.

Об этом сообщил Report заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в период карантина производство на морских и сухопутных площадках SOCAR не останавливалось: "В целях обеспечения бесперебойного, безопасного и качественного выполнения операций SOCAR периодически в течение года оценивает компетентность сотрудников методом тестирования. Закон требует регулярной оценки знаний, а также различных навыков, необходимых для обеспечения работниками собственной безопасности на морских платформах".

И.Ахмедов также отметил, что в результате реализации соглашения ОПЕК+ в стране, в том числе и SOCAR, приостановлена разработка многих скважин и месторождений: “Чтобы избежать массовых сокращений работников, SOCAR оценивает их знания и навыки методом тестирования. Определяются потребности, создаются условия для повышения квалификации или получения второй квалификации. Проведение процедур оценки электронным методом тестирования необходимо с точки зрения обеспечения прозрачности”.

По словам Ахмедова, тестовые экзамены проводятся в Гобустанском региональном учебном центре SOCAR, в просторном экзаменационном зале (временно используется для этой цели тренажерный зал), отвечающем всем требованиям в соответствии с правилами Оперштаба и TƏBİB: "При входе в административное здание, где проводятся тестовые экзамены, установлено современное оборудование для измерения температуры, а экзаменационный зал снабжен различными дезинфицирующими растворами и защитными средствами (медицинская маска и пр.)".

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: İşçilərin səriştəliklərinin qiymətləndirilməsi istehsal prosesinin tərkib hissəsidir

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