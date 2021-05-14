Ибрагим Ахмедов: SOCAR начинает поставки топлива "Роснефти" в Восточную Европу

Государственная нефтяная компания Азербайджана намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, с Российской нефтяной компанией “Роснефть” подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых “Роснефтью” нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы: "В настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций".

Как сообщало накануне Report, компания SOCAR Trading стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и подписала соответствующий контракт. На этой неделе представители топ-менеджмента SOCAR Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля текущего года распределяла в Украине объемы "Роснефти". Согласно источникам, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

Напомним, что в I квартале этого года Азербайджан экспортировал около 7,3 млн тонн нефти (с учетом конденсата), из которых 6,9 млн тонн пришлось на долю консорциума, а 370 тыс. тонн - на долю SOCAR. Экспортные поставки нефти (с учетом конденсата) по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составляют около 320 тыс. тонн ( на 4% меньше).